بقايا “مجزرة المدرعات التركية” في “ميزناز” جنوب حلب

بعد تقدم الجيش السوري المتسارع في ريفي حلب الجنوبي وإدلب الشرقي وفرض سيطرته على كامل الطريق الدولي “إم 5” وصولا إلى ضفافه الغربية عند بلدتي “ميزناز” و”كفر حلب”، قامت تنظيمات “جبهة النصرة” و”حراس الدين” و”أجناد القوقاز” و”الحزب التركستاني” بزج أعداد كبيرة من مسلحيها في مسعى انتحاري لاستردادهما.وأفادت مصادر، أن “هجمات “النصرة” وحلفائها، تمت بدعم مباشر من الجيش التركي تنوعت أشكاله بين التغطية النارية الكثيفة ونقل الانتحاريين المهاجمين ضمن مدرعات محصنة نحو خطوط التماس، ليقع حينئذ ما يمكن وصفه بـ “مجزرة المدرعات التركية” التي تم تدميرها وقتل من فيها بشكل كامل قبل وصولهم إلى خطوط الاشتباك”.مراسل في ريف حلب الجنوبي تقدم إلى المنطقة الفاصلة بين خطوط التماس الأولى في “ميزناز”، ورصد “مجزرة المدرعات التركية” التي وقعت بحسب ما ذكر مصدر ميداني عسكري خلال الموجة الرابعة والأخيرة من الهجمات المتكررة التي شنتها النصرة والجيش التركي وحلفاؤهما على نقاط الجيش السوري في “ميزناز”، مؤكدا أن مشهد العربات الموزعة على الطرقات والأراضي الزراعية يروي قصص النار التي التهمت المدرعات التركية بمن فيها من إرهابيين في ذلك اليوم من شهر شباط الماضي.مصدر ميداني أكد بدء وحدات الهندسة في الجيش السوري بسحب جثث المسلحين المنتشرة في تلك المنطقة، تمهيدا لاستعمالها في عمليات التبادل، مؤكدا أن العشرات منها أصبحت بحوزة الجيش.وكشف المصدر عن أن الجيش السوري نجح بسحب أكثر 25 جثة من جثث المسلحين المنتشرة في المنطقة، 19 منها تم سحبها أمس الاثنين.وتظهر اللقطات التي تم التقاطها من أقرب نقطة مسموحة بالوصول إليها داخل خطوط وقف إطلاق النار على محور “ميزناز”، جانبا من الخسائر الفادحة التي تكبدتها التنظيمات الإرهابية.ومع أن الجيش السوري كان قد بث نهاية الشهر الماضي، مقطع فيديو تم التقاطه من الجو مظهرا إحباط هجوم واسع شنه مسلحو تنظيم “جبهة “النصرة” وحلفائه على محور “ميزناز” بريف حلب الجنوبي، كما أظهر تدميرا تاما لمدرعات للجيش التركي أثناء محاولتها نقل مسلحين نحو خطوط الاشتباك، إلا أن اللقطات المرفقة تعد الأولى من نوعها التي يتم التقاطها من على الأرض للمدرعات المدمرة.وتتمتع بلدتا “ميزناز” و”كفرحلب” بأهمية حيوية شمال غرب سوريا، فإضافة إلى تموضعهما على مقطع حيوي من طريق إمداد تنظيم القاعدة على طريق “حلب إدلب القديم/ 60” الموازي لمقطع (حلب- سراقب) من الطريق الدولي (حلب- دمشق/ M5) ، فهما تتمتعان بأهمية استراتيجية نظرا لتوضعهما على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي حلب وإدلب، واعتبارهما بوابة الوصول إلى مدينتي “الأتارب” و”سرمدا”، وهذه الأخيرة متاخمة لمعبر “باب الهوى” الذي يسيطر عليه تنظيم “جبهة النصرة”، ويدير من خلاله عملياته المتنوعة عبر طرفي الحدود السورية التركية.