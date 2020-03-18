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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 17:02

وزير داخلية الكويت: حظر التجول خيار قائم لمواجهة كورونا

وزير داخلية الكويت: حظر التجول خيار قائم لمواجهة كورونا
جاء ذلك في تصريح الصالح للصحفيين في مجلس الامة عقب انتهاء اجتماع نيابي لبحث المواضيع ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر الصالح أن لقاءه مع النواب شهد توجيه عدد من الاسئلة بينها إن كانت الحكومة مقبلة على إصدار قرار بحظر التجول موضحا أن "هذا الخيار متاح ويطبق في حال عدم الالتزام بالابتعاد عن التجمعات".

وأشار في رده على سؤال آخر حول نسبة التزام المواطنين بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء قائلا إن "هناك التزاما كبيرا وازداد لكن للأسف الالتزام بعدم الخروج والابتعاد عن التجمعات غير تام".

ونوه بالامتثال والالتزام في مراسم جنازات الوفيات معربا في الوقت ذاته عن الأسف بالقول "ما زلنا نرى ان هناك تجمعات مسائية سواء في الدواوين أو إقامة الأعراس في المنازل وذلك بالتأكيد يشكل مخاطرة كبيرة على موجهي الدعوة والضيوف".

ودعا المواطنين إلى ضرورة "عدم التجمع في مناسبات او اقامة الأعراس والاكتفاء قدر الإمكان بالتجمع الأسري فقط والابتعاد عن الأعراس والدعوات العامة باعتبارها من مصادر التجمعات" مضيفا "صحيح أن الدواوين عادة جميلة جبل عليها اهل الكويت لكن هي الآن في مرحلة خطرة".

وأكد الصالح حرص الحكومة الكبير على عمل اجلاء منظم للمواطنين المتواجدين خارج البلاد وذلك بتأمين المحاجر وتوفير كل الاستعدادات الطبية المناسبة لهم.

وقال الصالح إن الحكومة تعمل على أن لا يؤثر الإجلاء المنظم للمواطنين بالخارج على صحتهم وصحة أقاربهم داخل البلاد وذلك عبر تأمين المحاجر اللائقة والاستعدادات الطبية المناسبة لهم.

وشدد على أولوية وأهمية الحرص على عدم انهيار المنظومة الصحية في البلاد مشيرا إلى عمل جميع الوزارات والجهات الحكومية بشكل مستمر ومتواصل على دعم السلطات الصحية وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة منها.

وذكر أن وزارة الخارجية تعمل بشكل مستمر على تأمين أفضل السبل لحماية أمن وسلامة المواطنين المتواجدين خارج البلاد وتلافي أي ملاحظات من الأسر في الخارج.
رقم : 851158
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