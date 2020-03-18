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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 18:06

القاهرة: مقتل 6 مسلحين شمال سيناء

القاهرة: مقتل 6 مسلحين شمال سيناء
وأوضحت الوزارة أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء مجموعة من المسلحين بمنزل تحت الإنشاء كائن بطريق (أبو شلة) المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد بشمال سيناء.

وأكدت الوزارة "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع عدد ستة عناصر".

وبحسب البيان، كان بحوزة هذه العناصر "عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة".

من جانبه، قال مصدر أمني إن العملية شاركت فيها عناصر من الجيش والشرطة وبالتعاون مع أهالي وسكان المنطقة من المدنيين، كما شاركت طائرات حربية في طلعات جوية مع قصف جوي على عدة مناطق في بئر العبد.

يذكر أن قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة أطلقت في فبراير/شباط 2018 حملة واسعة النطاق ضد من تصفهم بالمجموعات المسلحة خصوصا المتمركزة شمال سيناء.
رقم : 851162
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