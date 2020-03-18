ممثل القائد: اغلاق العتبات المقدسة يأتي حفاظاً على أرواح الناس

وقال احمد علم‌ الهدی: ان التطورات الاخيرة أسفرت عن وقوع مشاكل حيث شكّل إغلاق ضريح الامام الرضا عليه السلام أمام الزائرين وكذلك المسؤولين إزعاجا وأثار قلقاً للجميع.

وأكد ممثل قائد الثورة ان إغلاق أبواب مزار الامام الرضا عليه السلام يصب لصالح الحفاظ على صحة محبي أهل البيت عليهم السلام فيما كان ضريح هذا الامام (ع) ملجأ للجميع على مدى التاريخ.



ولفت الى ان هذا القرار اتخذه المسؤولون والخبراء في القطاع الطبي ومكافحة هذا الفيروس وهو أمر طبيعي حيث ينبغي تنفيذه للحفاظ على صحة الناس ومحبي الامام الرضا عليه السلام.



وأكد آية الله علم الهدى على أن يتحكم عشاق أهل البيت (ع) بمشاعرهم في هذا الموضوع إذ ان الاعداء لم يغلقوا أبواب المزار لكي نقاوم هذا القرار بل ينبغي التحكم بالمشاعر من أجل إحباط مؤامرات الاعداء الذين يحاولون استغلال اسم الامام الرضا (ع) بهدف إلحاق الضرر.



ودعا الى إقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في المنازل والتوسل بأهل البيت (ع) لدفع هذه المحنة عن البلاد.