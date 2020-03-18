الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 18:13

ممثل القائد: اغلاق العتبات المقدسة يأتي حفاظاً على أرواح الناس

ممثل القائد: اغلاق العتبات المقدسة يأتي حفاظاً على أرواح الناس
وقال احمد علم‌ الهدی: ان التطورات الاخيرة أسفرت عن وقوع مشاكل حيث شكّل إغلاق ضريح الامام الرضا عليه السلام أمام الزائرين وكذلك المسؤولين إزعاجا وأثار قلقاً للجميع.
وأكد ممثل قائد الثورة ان إغلاق أبواب مزار الامام الرضا عليه السلام يصب لصالح الحفاظ على صحة محبي أهل البيت عليهم السلام فيما كان ضريح هذا الامام (ع) ملجأ للجميع على مدى التاريخ.

ولفت الى ان هذا القرار اتخذه المسؤولون والخبراء في القطاع الطبي ومكافحة هذا الفيروس وهو أمر طبيعي حيث ينبغي تنفيذه للحفاظ على صحة الناس ومحبي الامام الرضا عليه السلام.

وأكد آية الله علم الهدى على أن يتحكم عشاق أهل البيت (ع) بمشاعرهم في هذا الموضوع إذ ان الاعداء لم يغلقوا أبواب المزار لكي نقاوم هذا القرار بل ينبغي التحكم بالمشاعر من أجل إحباط مؤامرات الاعداء الذين يحاولون استغلال اسم الامام الرضا (ع) بهدف إلحاق الضرر.

ودعا الى إقامة مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في المنازل والتوسل بأهل البيت (ع) لدفع هذه المحنة عن البلاد.
رقم : 851163
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
17 آذار 2020
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
17 آذار 2020
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
17 آذار 2020
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
17 آذار 2020
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
16 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني