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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 18:15

احتمال تأجيل الإنتخابات الأمريكية 2020 بسبب كورونا

احتمال تأجيل الإنتخابات الأمريكية 2020 بسبب كورونا
وقال أميل أمين "إذا سارت الأمور على النهج الاعتيادي لا فرصة للديمقراطي بايدن في مواجهة ترامب، إلا في حالة حدوث انتكاسة صحية للأمريكيين، ربما وقتها يعتبروا أن هناك تقصيرًا، ولكن إذا استمر وضع كورونا فلن يكون هناك انتخابات رئاسية".

وتابع قائلًا: "الليبراليون الجدد في أمريكا سيكررون مشهد الانتخابات الرئاسية 2016، من خلال محاولة إقصاء ساندرز وإتاحة الفرصة لمنافسه داخل الحزب بايدن، كما حدث سابقًا من أجل هيلاري كلينتون، و يبدو أن ساندرز يزعج الولايات المتحدة عمومًا، لا سيما بشعاراته الاشتراكية الجديدة".

حقق جو بايدن البالغ من العمر 77 عاما فوزا كاسحا في ثلاث انتخابات تمهيدية في السباق من أجل الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتزداد فرصه في الترشح أمام ترامب البالغ من العمر 73 عاما حيث حقق انتصارات في 16 ولاية من بين 21 ولاية أجريت فيها الانتخابات.
رقم : 851164
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