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الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 21:33

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الفلسطينيين إلى التزام منازلهم

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الفلسطينيين إلى التزام منازلهم
وقال اشتيه إنه "اعتبارا من مساء اليوم عند الساعة العاشرة مساء، يمنع التنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور".

وأضاف: "أطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا وعدم انتشاره، ويستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة".

وشدد اشتيه على "منع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم".

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم لدى مخالطين في مدينة بيت ساحور.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 44، في وقت أصدر فيه محافظ بيت لحم قرارا بمنع الحركة في المدينة.
رقم : 851201
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