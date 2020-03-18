ظريف: ايران ستنهض وستحطم مرة اخرى قيود الحظر

وفي رسالة مصورة الى الشعب الايراني والايرانيين المقيمين في الخارج، على اعتاب بداية السنة الايرانية الجديدة (تبدأ في 20 آذار/مارس 2020)، قال محمد جواد ظريف: اهنئ الشعب الايراني وجميع الاقوام والشعوب في الرقعة الجغرافيا الكبيرة التي تحتفل بنوروز، واصفا نوروز بأنه وعلى مر الاجيال والعصور تزين بالجمال المعنوي، بحيث انه لديه لكل سنة ولكل عصر حديث خاص.



وأضاف ظريف: لقد مضت سنة مليئة بالحزن، بدأت بالسيول ثم الزلازل واستشهاد القائد الايراني العظيم (في اشارة الى استشهاد سليماني) واخيرا هذا الوباء والحظر.



وتابع: ان كورونا بالطبع فايروس انتشر عالميا، ولكنه لا يحصد الضحايا بشكل مساو، فلقد قلنا دوما وبحق ان الحظر جائر، ولكن كورونا كشف حقيقة هذا الظلم للعالم.



وأكمل: ان الحظر المفروض على صحة الايرانيين كان مخطط له منذ البداية في الخلية المركزية للارهاب الاقتصادي والحظر. فعندما يسلب شعب من حقه في الوصول الى الدواء والغذاء وسائر السلع الانسانية، فإنه يوضع في موقع غير مكافئ ومتضرر مقارنة مع سائر الدول.



وأردفف: ان اميركا تسعى وعبر الزيادة المستمرة في طبقات وعمق الحظر لتحويل ايران الى جزيرة محصورة في محيط من التهديدات والآلام، وفي المقابل فإن ايران واستلهاما من نوروز ستعود وستنهض وستحطم مرة اخرى قيود الحظر.