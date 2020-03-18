الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 18 آذار 2020 ساعة 22:54

ظريف: ايران ستنهض وستحطم مرة اخرى قيود الحظر

ظريف: ايران ستنهض وستحطم مرة اخرى قيود الحظر
وفي رسالة مصورة الى الشعب الايراني والايرانيين المقيمين في الخارج، على اعتاب بداية السنة الايرانية الجديدة (تبدأ في 20 آذار/مارس 2020)، قال محمد جواد ظريف: اهنئ الشعب الايراني وجميع الاقوام والشعوب في الرقعة الجغرافيا الكبيرة التي تحتفل بنوروز، واصفا نوروز بأنه وعلى مر الاجيال والعصور تزين بالجمال المعنوي، بحيث انه لديه لكل سنة ولكل عصر حديث خاص.

وأضاف ظريف: لقد مضت سنة مليئة بالحزن، بدأت بالسيول ثم الزلازل واستشهاد القائد الايراني العظيم (في اشارة الى استشهاد سليماني) واخيرا هذا الوباء والحظر.

وتابع: ان كورونا بالطبع فايروس انتشر عالميا، ولكنه لا يحصد الضحايا بشكل مساو، فلقد قلنا دوما وبحق ان الحظر جائر، ولكن كورونا كشف حقيقة هذا الظلم للعالم.

وأكمل: ان الحظر المفروض على صحة الايرانيين كان مخطط له منذ البداية في الخلية المركزية للارهاب الاقتصادي والحظر. فعندما يسلب شعب من حقه في الوصول الى الدواء والغذاء وسائر السلع الانسانية، فإنه يوضع في موقع غير مكافئ ومتضرر مقارنة مع سائر الدول.

وأردفف: ان اميركا تسعى وعبر الزيادة المستمرة في طبقات وعمق الحظر لتحويل ايران الى جزيرة محصورة في محيط من التهديدات والآلام، وفي المقابل فإن ايران واستلهاما من نوروز ستعود وستنهض وستحطم مرة اخرى قيود الحظر.
رقم : 851213
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
17 آذار 2020
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
17 آذار 2020
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
17 آذار 2020
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
17 آذار 2020
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
الرئيس روحاني: تقرير وزير الصحة مفعم بالأمل
16 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني