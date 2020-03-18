السعودية تسجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزل هذه الحالات مباشرة من المطار، وهو الأمر الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، وفق بيان الوزارة.



وأضافت الصحة السعودية أن 11 إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة، و11 حالة أخرى تخضع للمراقبة.



وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ67 منها 19 حالة في مدينة الرياض، و 23 حالة في المنطقة الشرقية، و13 حالة في مدينة جدة، و11 حالة في مكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير.



وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.



ودعت الوزارة السعوديين إلى الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.