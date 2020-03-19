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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 08:48
في عدد قياسي لدولة واحدة..

ايطاليا تسجل 475 وفاة بوباء كورونا في يوم واحد

ايطاليا تسجل 475 وفاة بوباء كورونا في يوم واحد
وتعتبر هذه أسوأ حصيلة تسجل في بلد واحد خلال يوم كما أعلن الأربعاء الدفاع المدني. حيث تعتبر هذه الحصيلة من الوفيات في ايطاليا جراء هذا الوباء تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر كوفيد-19.

وسجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات ال24 الأخيرة وهو رقم لم يسجل من قبل.

ومرة أخرى كانت مقاطعة لومبارديا الأكثر تضررا مع تسجيل ثلث الوفيات فيها.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة أيضا في مقاطعات أخرى كفينيتو وبيمونتي مع تسجيل 500 حالة إضافية في كل مقاطعة أو توسكانا مع 300 حالة أضافية.

وآخر أرقام قياسية خلال يوم تعود إلى الأحد مع 368 وفاة في يوم واحد وهو ما لم تشهده الصين أبدا بحسب الأرقام الرسمية.
رقم : 851260
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