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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 08:53

أطباء سوريون يقدمون نصائح مهمة بخصوص ’كورونا’

أطباء سوريون يقدمون نصائح مهمة بخصوص ’كورونا’
ونقلت مصادر رسمية عن مجموعة من الأطباء السوريين بعض التوجيهات الطبية والنصائح الضرورية التي يجب اتباعها بخصوص الوقاية ومواجهة انتشار كورونا.

وحذر مدير مشفى ابن الوليد في حمص الدكتور مسلم الأتاسي من العادات الاجتماعية التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد كالمصافحة والوجود في المناسبات الاجتماعية وزيارة المرضى واحتساء القهوة المرة من فنجان مشترك ومشاركة النراجيل ودعا إلى الابتعاد عنها.

بدورها أوصت اختصاصية الصدرية الدكتورة هبة بلاسم بضرورة عدم ملامسة الفم والأنف والأذن باليد وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض مشابهة للإنفلونزا ونزلات البرد والالتهاب الرئوي والتزام المنزل في حال الشعور بارتفاع الحرارة وضرورة تطهير الأسطح والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين بشكل متكرر.

أما رئيسة شعبة الأمراض السارية والبيئية المزمنة في مديرية صحة حمص الدكتورة غدير صليبي فأكدت على ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي أو مشفى في حال الاشتباه بأي أعراض كارتفاع الحرارة أو السعال وضيق التنفس.

من جهته مدير الهيئة العامة لمشفى بانياس الوطني الدكتور عماد بشور نصح بالتعامل مع كل شخص كأنه مصاب وأخذ الاحتياطات اللازمة لافتاً إلى أن خطورة الإصابة بالفيروس تكمن في تأثيره على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وقال مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور اسكندر عمار أنه لا توجد أي إصابة في طرطوس حتى الآن وأن المشفى على جاهزية تامة لاستقبال أي حالة طارئة.
رقم : 851263
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