توضيح للعتبة الكاظمية المقدسة حول انباء اغلاق ابوابها

وحسب مواقع عراقية، ذكرت العتبة في بيان، ان "الخبر المنشور على القنوات والوكالات الاعلامية بشان فتح ابواب العتبة الكاظمية بعد انتهاء التعفير والتعقيم غير صحيح لعدة اسباب".



واضافت ان "السبب الاول هو ان ابواب العتبة الكاظمية المقدسة كانت ولازالت مفتوحة ولم ولن تغلق"، موضحة ان "عمليات التعفير والتعقيم لم تنته، فهي مستمرة ما دامت هناك احتمالية وجود فايروس".



واوضحت، ان "العتبة الكاظمية المقدسة بخدامها وادارتها حرصت على اتمام الاستعدادات لخدمة زوار المناسبة (ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام )، لكن الواعز العقلي والشرعي والقانوني الداعي لاحترام راي العلم والطب بترك التجمعات وعدم اقامتها حرصا على سلامة الناس هو الذي دعى العتبة الكاظمية المقدسة لاتخاذ اجراءات تعليق اقامة بعض النشاطات وتغيير طريقة تنفيذ نشاطات اخرى".