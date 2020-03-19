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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 08:55

نائب ثان بالكونغريس الاميركي يعلن اصابته بوباء كورونا

نائب ثان بالكونغريس الاميركي يعلن اصابته بوباء كورونا
وأعلن ماكآدامز في بيان على "تويتر"، اصابته بالفيروس، قائلا: إنّه "مساء السبت بعد عودتي من واشنطن ظهرت عليّ أعراض خفيفة تشبه أعراض الرشح. بعد التشاور مع طبيبي نهار الأحد وضعت نفسي على الفور في العزل في منزلي وقد أجريت كل اجتماعاتي عبر الهاتف".

وأضاف أنّه بعد أن ساءت حاله الصحية طلب منه طبيبه الثلاثاء الخضوع لفحص كورونا فأتت النتيجة الأربعاء إيجابية.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اعلان النائب عن ولاية فلوريدا الجمهوري ماريو دياز-بالارت (58 عاماً) في بيان إنّه وضع نفسه في العزل المنزلي في واشنطن، حيث ظهرت عليه أعراض تشمل الحمّى والصداع. ثم تمّ إبلاغه بأنّ نتيجة فحص فيروس كوفيد-19 الذي خضع له إيجابية.

وقال بالارت في بيانه: "أودّ أن أطمئن الجميع بأنّني أشعر بتحسّن كبير"، مناشداً في الوقت نفسه "الجميع أن يأخذوا الفيروس على محمل الجدّ وأن يتّبعوا إرشادات مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها لتجنّب الإصابة بالمرض والحدّ من انتشاره".

وبلغ عدد المصابين بالوباء في الولايات المتحدة أكثر من 7700 شخص توفي منهم 118 شخصاً، بحسب جامعة جون هوبكينز.
رقم : 851265
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