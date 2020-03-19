اغتيال قائد كبير في ’أحرار الشام’ بريف إدلب شمال سوريا



ووفق ما نقل "المرصد" المعارض، فإن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الأربعاء، في سيارة القائد العسكري في “حركة أحرار الشام” الارهابية، المدعو “علاء العمر أبو أحمد”، ما أدى إلى مقتله.



وكان القيادي يستلم منصب قائد “لواء العباس” في “الحركة”، وينحدر من بلدة الرامي من جبل الزاوية بريف إدلب.



ولم تتبن أي جهة عملية الاغتيال، في حين شهدت إدلب خلال الأشهر الماضية عمليات اغتيال طالت عدد من الشخصيات في ظروف مجهولة.



وكان قيادي ومرافقه قتلا من صفوف حركة “أحرار الشام”، في كانون الأول الماضي، بينما نجا قائد “الحركة”، جابر علي باشا.



وتنضوي “أحرار الشام” في ما يسمى “الجبهة الوطنية للتحرير”، والتي تعتبر الجسم العسكري الأكبر في الشمال السوري إلى جانب “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة حاليا)”.