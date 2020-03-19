الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 آذار 2020 ساعة 09:10

الكشف عن تفاصيل تورط الجيش الاميركي بنشر كورونا

الكشف عن تفاصيل تورط الجيش الاميركي بنشر كورونا
قبل خمسة اشهر من يومنا الحالي، وتحديداً في الثامن عشر من شهر تشرين الاول – اكتوبر ٢٠١٩، استضافت الصين أولمبياد الرياضية العسكرية، وهذا ليس بيت القصيد.

آنذاك، أقيم الأولمبياد العسكري في الفترة من ١٨ الى ٢٧ في نسخته السابعة بمشاركة ٩٣٠٨ رياضيين من ١٤٠ دولة تنافسوا في ٣١٦ منافسة في ٢٧ رياضة.

الأولمبياد العسكري حلّ ضيفاً على مدينة ووهان، التي تحولت بعد فترة بسيطة الى مصدر وباء فيروس كورونا، وهذا ليس بيت القصيد أيضاً.

وبشأن ذلك الأولمبياد، لفت الانتباه ان بعثة الولايات المتحدة الاميركية أقامت في فندق قريب من سوق لبيع المأكولات البحرية في مدينة وو هان، وأن البعثة لم تضم رياضيين منافسين وفق رأي “نشطاء إلكترونيين”.

بيت القصيد هنا، فمنظمة الصحة العالمية تابعت للمرة الأولى تقارير عن هذا الفيروس في مدينة وو هان في نهاية شهر كانون الأول – ديسمبر 2019، أي بعد انتهاء المسابقة العسكرية بشهرين فقط، فهل هناك أي رابط؟.

بالطبع، اذا ما قرأنا التصريحات الصادرة في الثاني عشر من الشهر الجاري عن المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان والتي نشرها على حسابه على تويتر قائلاً “أن الجيش الأميركي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي”.

وكتب جيان بالإنكليزية “متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان .. تحلوا بالشفافية (!) اعلنوا بياناتكم (!) أميركا مدينة لنا بتفسير”.

هل هي صدفة أن يكون الاتهام صينياً وموجهاً لأميركا وخصوصاً لجيشها، وبالأخص أن عناصر من هذا الجيش تواجدوا في الصين وتحديداً في مدينة وو هان، وأكثر تحديداً بالقرب من سوق المأكولات البحرية الذي كان على ما يبدو مركز الوباء؟.

ربما هي تخمينات وتحليلات وأوهام لا أكثر، لكن سياق الأحداث يفرضها على أي متابع، خصوصاً أن اتهامات صينية أخرى صدرت لاحقاً للولايات المتحدة التي ردت بالنفي تماماً.

وللأمانة الصحفية، فإن الربط التحليلي بين الأماكن والتواريخ ممكن ومحتمل، لكن الاتهامات التي أوردها “نشطاء إلكترونيين” بأن البعثة الأميركية إلى الأولمبياد العسكري لم تضم رياضيين منافسين ولم تحقق نتائج تذكر غير ذي مصداقية.

فعلى الرغم من حلول بعثة الولايات المتحدة الاميركية في هذا الأولمبياد في المرتبة ٣٥ من اصل ٥٦ دولة نالوا ميداليات برصيد ثلاث ميداليات فضية وخمسة برونزية ومن دون اي ميدالية ذهبية، فإنها لم تبدِ أصلاً في الماضي اهتماماً بهذه المسابقة.

في الأولمبياد السادس ٢٠١٥ الذي أقيم في مدينة مون جيونج في كوريا الجنوبية، حل الأميركيون في المرتبة ٢٣ (٢ ذهب و٢ فضة و٢ برونز)، وحلّوا في الأولمبياد الخامس في ريو دي جانيرو البرازيلية في المرتبة ٣٠ (١-١-٣) فيما كان ترتيبهم خامس عشر في الأولمبياد الرابع في مدينة حيدر آباد الهندية (٢-٦-٢).

إذن، قد يكون ما تقدّم مجرد تحليل بلا معنى، وقد يحوي كل المعاني، وإن لم يتأكد بعد ما أوردته مجموعات على وسائل التواصل من أن الصين فتحت تحقيقاً بشأن البعثة الأميركية التي شاركت في الأولمبياد العسكري في وو هان … فهل يحتمل أن يكون الأميركيون قد نشروا الفيروس أثناء الأولمبياد العسكري في وو هان قبل خمسة أشهر؟ … لننتظر.
رقم : 851268
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
هل أصبح ‘‘الكرملين‘‘ بوابة للمصالحة الوطنية الفلسطينية؟
17 آذار 2020
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
إلى أين ستتجه الحرب الأمريكية مع الحشد الشعبي في العراق؟
17 آذار 2020
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
سعي السيسي لإحياء محور القومية العربية
17 آذار 2020
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
فيروس كورونا بين الحرب البيولوجية واحتكار سوق العلاج
17 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني