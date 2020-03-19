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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 09:14

اصابة فلسطينيين باعتداء للاحتلال على قرية العيسوية

اصابة فلسطينيين باعتداء للاحتلال على قرية العيسوية
وسادت حالة من التوتر والقلق بين السكان في حي عبيد بالعيسوية، بعد اقتحام قوات الاحتلال عدة منازل، والاعتداء على قاطنيها بالضرب المبرح.

وأصيب عدة شبان بالاختناق والأعيرة المطاطية ورضوض وجروح وكسر باليد، وصادرت شرطة الاحتلال جهاز تسجيل كاميرا لأحد المحلات التجارية، بعد تسجيل اعتداء الجنود على الشاب أحمد درباس بالضرب المبرح وكسر يده.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زايد العجلوني من حي عبيد، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، وداهمت منازل واعتقلت الشابين رشاد أبو ريالة وموسى ابو ريالة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وذكر شهود عيان اصابة عدد من عناصر من جنود الاحتلال بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة خلال المواجهات بقرية العيسوية.

واستهدفت قوات الاحتلال سكان حي عبيد والبيوت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت بكثافة نحوها، والأعيرة المطاطية.

وتصدى شبان حي عبيد لقوات الاحتلال الاسرائيلي برشق الحجارة والمفرقعات والقاء الزجاجات الحارقة.

واضاف الشهود ان جنود الاحتلال اعتدوا على عائلة المصري القاطنة في حي عبيد بالضرب المبرح بينهم رجال ونساء وأولاد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من قرية العيسوية اليوم، وهم مجد محمود وعبد ناصر ومحمد جمال أبو ريالة.

من جهة أخرى، ابعدت شرطة الاحتلال مساء أمس الأربعاء امام المسجد الأقصى عامر عابدين ليوم واحد عن المسجد، بعد التحقيق معه في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واخلت شرطة الاحتلال سبيل مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بعد التحقيق معه حول اتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس " كورونا "في المسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب امير شويكي من حي الثوري ببلدة سلوان، ومددت توقيف الشابين محمد غيث ويزن الرجبي إلى يوم الجمعة المقبل.
رقم : 851271
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