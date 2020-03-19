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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 09:34

ميركل: 'كورونا'.. أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية

ميركل:
وقالت ميركل في كلمة متلفزة توجهت بها إلى مواطنيها "منذ الوحدة الألمانية، بل منذ الحرب العالمية الثانية، لم يشهد بلدنا تحدياً يتوقف إلى هذا الحد على تضامننا"، وشددت على ان بلادها ستنجح في هذه المهمة في حال نظر المواطنون جميعا إليها على أنها مهمتهم.

وهذه أول كلمة تلفزيونية توجهها ميركل منذ وصولها إلى السلطة عام 2005.

وأضافت ميركل التي نشأت في ألمانيا الشرقية "لشخص مثلي يعتبر حرية السفر والتنقل حقا مكتسبا، لا يمكن تبرير هذه القيود إلا بالضرورة القصوى".

وفرضت ألمانيا قيودا مشددة للغاية على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا ولوكسمبورغ والدنمارك وسويسرا، حيث بات العبور يقتصر على الشاحنات الكبيرة المحمّلة بالبضائع وعلى العمال.

ومساء الأربعاء أعلنت وزارة الداخلية الألمانية توسيع القيود لتشمل السفر جوا وبحرا.
وأعلنت الوزارة في بيان أنه يتعيّن على من يريدون "السفر لأسباب طارئة وعلى من يعملون عبر الحدود" إبراز وثائق تبرر دخولهم.
رقم : 851277
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