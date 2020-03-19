ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في كيان الاحتلال

ووصفت الوزارة حالة (6) منهم بخطيرة و(12) بمتوسطة والآخرين بطفيفة، فيما تعافى احد عشر (11) مريضا.



وأوعزت وزارة الصحة التابعة للاحتلال بالدخول الى الحجر الصحي لمدة 14 يوما لكل من خالط مصاب بالكورونا.