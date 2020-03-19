السفير الصيني يتبرع بنصف راتبه لتونس

وذكرت السفارة أن الهبة التي قررت الحكومة الصينية منحها لتونس في إطار المساعدة على مجابهة كورونا، والمتمثلة في معدات طبية ووقائية، وصل جزء منها إلى تونس وسيتم إرسال بقية المعدات لاحقا (20 ألف كمامة وألف نظارة واقية ومعدات أخرى).