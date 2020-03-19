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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 13:05

اثيوبيا: التقرير المصري عن سد النهضة مجرد ‘‘دعاية زائفة‘‘

اثيوبيا: التقرير المصري عن سد النهضة مجرد ‘‘دعاية زائفة‘‘
وكانت صحيفة مصرية قد نشرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا بشأن سد النهضة.

ووصفت الخارجية الإثيوبية رواية الصحيفة بـ"الزائفة"، مؤكد أنه غير صحيح ما نشر عن دعم كينيا لموقف مصر.

ووصفت الخارجية الإثيوبية تقرير الصحيفة بأنه "دعاية مصرية".

وأعربت مصر عن موقفها من مفاوضات سد النهضة لكل من الإمارات المتحدة والسعودية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، لدعم جهود مصر في الأسابيع الماضية.

وبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري جولات إلى دول أفريقية مختلفة هذا الأسبوع سعيا للحصول على مزيد من الدعم الأفريقي.

ومن جانبها أرسلت إثيوبيا وفدا إلى دول مختلفة لشرح موقفها بشأن سد النهضة وأحاطتهم بالمفاوضات الثلاثية بينها ومصر والسودان.

وسافرت رئيسة إثيوبيا الأسبوع الماضي إلى كينيا وأوغندا لاطلاع الزعماء على المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الاثيوبي.

وأكدت وكالة أنباء إثيوبية على أن قادة كينيا وأوغندا، شددا على أهمية ضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل، وأن المشكلات الأفريقية يجب حلها داخل القارة.
رقم : 851312
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