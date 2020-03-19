الصادقون: الصدر لم يؤيد ترشيح الزرفي

وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريحات متلفزة، إن “ السيد مقتدى الصدر لم يتبن ولم يؤيد تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “تيار الحكمة وتحالف سائرون لن يخالفا الاجماع الشيعي ولن يسيرا عكسه”.



وأضاف العبودي، أن “موقف الصادقون من الزرفي نابع من الحس الوطني وقد رفضته لانه لا يطابق مواصفات المرجعية” بحسب قوله، مشيرا إلى أن “الطرف الأميركي تدخل بشكل كبير في اختياره”.



وكشف العبودي عن “معلومات بوجود مؤامرة على النظام السياسية بترشيح الزرفي”، لافتا إلى أن “الجهة التي رشحت الزرفي غير معلومة ولايوجد الية لاختياره”.