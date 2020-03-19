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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 14:29

العصائب: لن نسمح لمن يرتمي بالحضن الأميركي أن يحكم العراق

العصائب: لن نسمح لمن يرتمي بالحضن الأميركي أن يحكم العراق
و قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تصريحات متلفزة، إن “النظام التوافقي المدعوم من أمريكا يحفظ مصالح الإقطاعات الحاكمة في العراق”، مبينا أن “14 قاعدة أمريكية في العراق لا يعلم أي مسؤول عراقي عما يجري داخلها”.

واضاف أن “الشعب العراقي ورئيس الوزراء المستقيل، ومجلس النواب، جميعهم طالبوا بخروج القوات الامريكية من العراق ولكنهم مصرون على البقاء”، مؤكدا ” لن نسمح لكل من يرتمي في الحضن الأمريكي ان يحكم العراق”.

وأشار المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، “نختلف مع الزرفي في المنهج ليس معه شخصيا”، مؤكدا أنه “سنلتزم المعارضة بكل انواعها إذا مرت حكومة الزرفي وسلاحنا بوجه المحتل فقط”.
رقم : 851324
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