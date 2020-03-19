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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 14:33

عزل عشرات الجزائريين القادمين من تونس

عزل عشرات الجزائريين القادمين من تونس
وأفاد مصدر صحفي بأنه سيتم اخضاع في الساعات القادمة هؤلاء الأشخاص القادمين منذ ساعات على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من تونس عبر المركز الحدودي ام الطبول بولاية الطارف الحدود وسيتم توزيعهم حسب نفس المصادر على مركزين تم تخصيصهما باتفاق جماعي لمختلف الهئيات الرسمية لإيواء هؤلاء الأشخاص فالمركز الأول يتواجد في بلدية سيرايدي و الثاني بحي سيدي إبراهيم .

كانت الدفعة الأولى للوافدين من تونس قد تم إخضاعهم منذ 48 ساعة الماضية للحجر الصحي لمدة 14 يوما بعدة مراكز إيواء بولاية الطارف إلى غاية الكشف المخبري على جميع الحالات المعروضة على الطواقم الطبية المختصة في علم الأوبة و الامراض المعدية ، كإجراء احترازي لتجنب انتشار الوباء في حالة احتمال وجود مصاب ضمن الأشخاص الذين تم إجلائهم من تونس.

واتخذت السلطات المحلية كافة الإجراءات الأمنية و الصحية لاحتواء هذه الوضعية التي تتطلب من مختلف الهيئات و المواطنين التجند و التعبئة للخروج من هذه الأزمة الظرفية .
رقم : 851326
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