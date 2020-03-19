لبنان ما زال يُصنّف من بين الدول الأقل انتشاراً لكورونا

ولفتت مصادر حكومية لبنانية لمصادر صحفية ،اليوم الخميس، مردّ ذلك الى نجاح الإجراءات التي تمّ اتباعها، وبالإمكانات المحدودة، وهي الإجراءات ذاتها التي تُتّبع في كلّ دول العالم، و​الحكومة​ ماضية في مضاعفتها تدارُكاً للأسوأ.



وأشارت الى انّ هذا الكلام قد يُعتبر تبريراً للتقصير، الذي تُتهم فيه الحكومة، وتحديداً ​وزارة الصحة​، بأنّها تخلّفت عن القيام بواجباتها في المراحل الاولى لظهور كورونا في لبنان، وأنّها تأخّرت في اتخاذ الإجراءات الوقائيّة اللاّزمة، فأوضحت، "أنّ الحكومة استشعرت الخطر وأدركت مسؤوليتها منذ البداية، ووزارة الصحة قامت بالإجراءات المطلوبة، والتي كانت محل إشادة وتقدير من قِبل ​منظمة الصحة العالمية​.



ووصل عدد المصابين بفيروس الكورونا في لبنان الى 133 حالة وعدد المتوفيات الى 4 اشخاص.