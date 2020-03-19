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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 14:41

الجيش الأردني ينتشر عند مداخل عمان

الجيش الأردني ينتشر عند مداخل عمان
وكان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني، العميد مخلص المفلح، قال في حديث تلفزيوني ،أمس الأربعاء، إن "القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج العاصمة، ولن يسمح لأي شخص بالدخول نهائياً".

وأضاف المفلح "أنّه سيتم تزويد القوات المسلحة بكشوفات بأسماء الأشخاص المصرح لهم، وذلك من الدوائر الرسمية والقطاع الخاص، وفقط ممن سيقدمون الخدمة وإدامة العمل للمواطنين".

وأشار إلى أن "الدخول سيقتصر على من طبيعة عمله تقتضي دخول عمّان سواء قطاعات حكومية أو قطاع خاص خدمية".

وأكّد أن "الدخول سيقتصر على من يواصلون العمل"، مهيباً في الوقت نفسه بالمواطنين "بعدم الدخول إلى عمّان إلّا من تقتضي طبيعة عمله ذلك، حتى لا يحدث إرباك".

وأصدر مجلس الوزراء الأردني ،يوم الثلاثاء الماضي، مجموعة قرارات من بينها الطلب من المواطنين الأردنيين عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى، كما تم منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة، وإغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها، وإعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الاربعاء ولمدة أسبوعين.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.
رقم : 851329
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