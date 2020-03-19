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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:21

روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب

روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
واشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى تكليف وزير الداخلية والمحافظين بدراسة وضع مراكز المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعمل على اغلاق الاسواق والمراكز التجارية لمدة اسبوعين باستثناء اماكن بيع الادوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية .

وفي جلسة ضمت رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي اللجان الاساسية في المركز الوطني لمكافحة كورونا اليوم الخميس ،اكد الرئيس حسن روحاني ضرورة الاهتمام بالتعليم والتثقيف ورفع مستوى الوعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، داعيا وزير الصحة الى تزويد المعامل والمصانع والمشاغل والمتاجر التي يجب ان تواصل اعمالها، بتعاليم صحية خاصة تتلاءم والظروف الحالية .

و اعرب روحاني عن شكره لالتزام المواطنين بالتعليمات والتوجيهات الصحية وخاصة فيما يتعلق بالبقاء في المنازل واجتناب السفر معربا عن الامل في أن نشهد مرحلة انحسار كورونا اذا واصل المواطنون هذا الالتزام باهتمام أكبر.

واشار روحاني الى تكليف وزير الداخلية والمحافظين بدراسة وضع مراكز المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والعمل على اغلاق الاسواق والمراكز التجارية لمدة اسبوعين باستثناء اماكن بيع الادوية والمسلتزمات الصحية والمواد الغذائية والسلع المهمة للمواطنين للحيلولة دون حصول اكتظاظ الاسواق .
رقم : 851372
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