هستیریا في صفوف العدوان السعودي ومرتزقته

وأضاف محافظ الجوف في اتصال مع قناة المسيرة أنه "كان لدينا الكثير من التواصلات مع المخدوعين قبل نجاح العمليات" لافتا إلى أن الكثير منهم تجاوبوا وكان لهم دور مشرف.



وأوضح أن "بعض من كنا نتواصل معهم تعنت وتجاهل دعواتنا وهاهم اليوم يجنون الخيبة وهم يشاهدون انتصار اليمنيين وتنكر الغزاة".



كما دعا المغرر بهم في مأرب أن يتعظوا بما جرى للمتعنتين في الجوف ممن غرر بهم العدوان وقد رأوا كيف جنى المتعنتين الخسارة.



وأشار اللواء المراني أن أبناء القبائل سطروا مواقف بطولية ونجحت جهودهم في إحلال الأمن واستعادة كامل محافظة الجوف من المحتلين.



وتابع "هناك عودة للنازحين إلى المحافظة، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها والفرصة سانحة للمغرر بهم أن يعودوا".