الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:31

كتلة الوفاء للمقاومة: لمحاسبة من افرج عن العميل ‘‘فاخوري‘‘

كتلة الوفاء للمقاومة: لمحاسبة من افرج عن العميل ‘‘فاخوري‘‘
وقالت الكتلة في بيان لها عصر اليوم إنّه لمن الخزي أولاً وآخراً أن يرضخ قضاة محكمة في بلدٍ واجه الغزو الاسرائيلي وهزمه، فيستجيبوا لضغوط دولة أجنبيّة راعية لعدوهم وداعمة لارهابه ضد وطنهم ويطعنون بشرفهم العسكري ويسقطون التزامهم الوطني.

وأضافت: لقد كان الأَوْلىَ بهم والأشرف لهم أن يستقيلوا بدل أن يفعلوا ما فعلوه. وعلى السلطة المعنية احالتهم اليوم الى المحاسبة ومكافأة القضاة الآخرين الذين تصدوا لبعض مجرياتٍ في هذه القضية وفق القانون وحسهم الوطني الشريف."

ورأت الكتلةُ انه "بات مطلوباً وبإلحاح استعجال الحكومة أولاً من أجل أن تقرر اجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع اموال المودعين والسحوبات النقدية والتحويلات الخارجية بالشكل الذي يسهل التعامل الايجابي بين الطرفين، واستعجالها ثانياً كي تبتً وتعلن خطّتها الإنقاذيّة للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها اللبنانيون لتأثير مضمونها المباشر على أوضاع البلاد وعلى منسوب الأمل للنهوض بها وعلى الاتجاهات التي سيتكيّف وفقها اللبنانيون.

وفي هذا المجال اعتبر المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، ان خروج ​عامر الفاخوري​ من ​لبنان​ يؤكد انه لا مكان للكرامة في قاموس زعماء لبنان كلهم دون استثناء وليخرسو جميعاً لانه لا يحق لاي احد منهم ان يتحدث بالوطنية او ان يختصر لنفسه انه مدافع عن الوطن ان خروج الفاخوري المجرم القاتل خيانة عظمى لدماء الشهداء وهذا يعني ان كل شيء قابل للبيع في لبنان فسلام على الشهداء"، لافتاً الى انها "صفقة عار على جباههم المنافقة"، داعياً الى "محاكمة رئيس ​المحكمة العسكرية​ وكل من صدق على القرار الذين رضخوا للضغوط الاميركية.
رقم : 851379
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني