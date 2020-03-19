كتلة الوفاء للمقاومة: لمحاسبة من افرج عن العميل ‘‘فاخوري‘‘

وقالت الكتلة في بيان لها عصر اليوم إنّه لمن الخزي أولاً وآخراً أن يرضخ قضاة محكمة في بلدٍ واجه الغزو الاسرائيلي وهزمه، فيستجيبوا لضغوط دولة أجنبيّة راعية لعدوهم وداعمة لارهابه ضد وطنهم ويطعنون بشرفهم العسكري ويسقطون التزامهم الوطني.



وأضافت: لقد كان الأَوْلىَ بهم والأشرف لهم أن يستقيلوا بدل أن يفعلوا ما فعلوه. وعلى السلطة المعنية احالتهم اليوم الى المحاسبة ومكافأة القضاة الآخرين الذين تصدوا لبعض مجرياتٍ في هذه القضية وفق القانون وحسهم الوطني الشريف."



ورأت الكتلةُ انه "بات مطلوباً وبإلحاح استعجال الحكومة أولاً من أجل أن تقرر اجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع اموال المودعين والسحوبات النقدية والتحويلات الخارجية بالشكل الذي يسهل التعامل الايجابي بين الطرفين، واستعجالها ثانياً كي تبتً وتعلن خطّتها الإنقاذيّة للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها اللبنانيون لتأثير مضمونها المباشر على أوضاع البلاد وعلى منسوب الأمل للنهوض بها وعلى الاتجاهات التي سيتكيّف وفقها اللبنانيون.



وفي هذا المجال اعتبر المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، ان خروج ​عامر الفاخوري​ من ​لبنان​ يؤكد انه لا مكان للكرامة في قاموس زعماء لبنان كلهم دون استثناء وليخرسو جميعاً لانه لا يحق لاي احد منهم ان يتحدث بالوطنية او ان يختصر لنفسه انه مدافع عن الوطن ان خروج الفاخوري المجرم القاتل خيانة عظمى لدماء الشهداء وهذا يعني ان كل شيء قابل للبيع في لبنان فسلام على الشهداء"، لافتاً الى انها "صفقة عار على جباههم المنافقة"، داعياً الى "محاكمة رئيس ​المحكمة العسكرية​ وكل من صدق على القرار الذين رضخوا للضغوط الاميركية.