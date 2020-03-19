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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:34

هذا ما حدث للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب m4

هذا ما حدث للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب m4
وتعرض هذه القوات التركية لانفجار عدد من العبوات الناسفة وذلك خلال عبوره على طريق اللاذقية – حلب m4 الخاضع لسيطرة الارهابيين ، ما ادى لسقوط عدد من القوات التركية بين قتيل وجريح.

وأضافت المصادر أن اشتباكات متقطعة دارت في المنطقة بين القوات التركية والمسلحين، فيما عمدت ميليشات مسلحة تدعمها تركيا إلى تطويق البلدة.

من جهتها، اتهمت تنسيقيات المسلحين إرهابيي تنظيم "حراس الدين" بتفجير العبوات ، إلا أن الأخير نفى صلته بالحادثة .

الجدير بالذكر أن أولى الدوريات الروسية التركية المشتركة جرى تسيرها لمسافة قصيرة بين سراقب والنيرب ، قبل أن يقوم مسلحون بقطع الطريق على الدورية.

وأمهلت روسيا تركيا لضبط الوضع الميداني كون الأخيرة تعتبر الضامن للجماعات المسلحة في إدلب.
رقم : 851380
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