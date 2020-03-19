الدفاع البريطانية تعلن إعادة قسم من قواتها في العراق

وأوضح والاس أن "القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب تعليق برنامج التحالف الدولي لستين يوما كإجراء وقائي إثر تفشي الوباء".



وكانت وزارة الصحة البريطانية قالت، أمس الأربعاء، إن "عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2626 حالة"، موضحة أن الحالات زادت بواقع 676 شخصا أي بمعدل زيادة بنسبة 35% مقارنة بيوم الثلاثاء.



كما أعلنت بريطانيا أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب إجراءات أخرى لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.