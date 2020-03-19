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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:39

اليمن.. إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

اليمن.. إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا
وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة إسماعيل المهيم ووكلاء المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي والجهات ذات العلاقة.. استعرضت اللجنة الاحتياجات التي ينبغي توفيرها والتدابير الكفيلة بتعزيز الخطوات الاحترازية ورفع الوعي الصحي لوقاية المجتمع من الفيروس.

واقرت اللجنة تشكيل لجان متخصصة تضم في عضويتها المكاتب ذات العلاقة وفقا للمهام والاختصاصات المقدمة من مكتب الصحة.

كما أقرت تخصيص مراكز للحجر الصحي في مديريات مدينة حجة وعبس والمحابشة وكذا تنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الإدارة المحلية والمتمثلة بتعليق الدارسة في الجامعات والمدارس والمعاهد وإلغاء الفعاليات والتجمعات في صالات المناسبات.

وكلف الاجتماع، لجنة التجهيزات بتوفير جميع المستلزمات وأدوات التعقيم والنزول الميداني إلى المستشفيات الخاصة وكذا التأكد من جاهزية مراكز العزل.

وشددت اللجنة على مدراء المديريات تشكيل اللجان الإشرافية والفرعية، وحثت اللجنة الإعلامية على سرعة وضع خطتها للتوعية والتثقيف بطرق الوقاية.

وأكد المحافظ الصوفي أهمية تشديد الإجراءات الوقائية في الأماكن والتجمعات والتعميم على الجهات ذات العلاقة بتعزيز التنسيق وبدء تنفيذ اللجان والفرق الصحية لمهامها وتوفير مستلزمات واحتياجات مراكز الحجر الصحي.

ودعا إلى تنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية لمواجهة الفيروس .. مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة وتكثيف برامج التوعية المجتمعية بمختلف المديريات.
وأشار محافظ حجة إلى أن اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مسئولية الجميع خصوصا في ظل تداعيات العدوان والحصار.
رقم : 851383
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