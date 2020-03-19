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الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:44

وزير الصحة في لبنان طلب عزل منطقتي جبيل وكسروان

وزير الصحة في لبنان طلب عزل منطقتي جبيل وكسروان
وقال حمد بعد جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم الخميس ، أنه طلب عزل منطقتين سُجلت فيهما اعلى مستوى من الحالات. وقال: لاول مرة اضع كمامة لان منسوب الخطر ازداد .

ولفت حسن الى أنه طلب من قوى الامن التشدد لدرجة منع الناس من مغادرة منازلها.

وقال: التفاؤل الذي طلبنا ان يكون محفوف بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس فلتت مجددا على الطرقات.

منطقتا كسروان و جبيل من مناطق المسيحية و يمكن عزل يشمل منطقة بعبدا ايضا.

يشار بأن بعض وسائل الإعلام اللبنانية التابعة لسياسات أمريكا حاول منذ أول يوم تفشي كورونا في لبنان ان تفبرك الواقع وتعتبر إيران مصدر فيروس كورونا في بلادهم حيث حرضت بعضهم على ضرورة تقديم شكوى ضد إيران بسبب تصديرها لكورونا الى لبنان!

كلام وزير الصحة اللبناني هو اكبر دليل على أن مصدر الفيروس لم يكن إيران كما ارادت ان يصورها تلك المحطات الإعلامية وأن العلاقات اللبنانية - الأوروبية هي من ساهم في دخول وتفشي الفيروس في الأراضي اللبنانية.
رقم : 851384
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