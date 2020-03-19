الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:45

العميد سلامي يشيد بخطوات وزارة الصحة في مكافحة تفشي كورونا

العميد سلامي يشيد بخطوات وزارة الصحة في مكافحة تفشي كورونا
وفي برقية وجهها سلامي لوزير الصحة سعيد نمكي وصف فيها الانجازات التي حققتها وزارة الصحة في معالجة المصابين والحد من تفشي فيروس كورونا بمثابة نهضة وأنها في الطليعة على الصعيد العالمي وعززت كرامة البلاد بفضل تحقيقها لتطلعات قائد الثورة الامام خامنئي.

واعتبر ان الاطباء وكوادر التمريض في البلاد يقودون معركة في مواجهة هذا الفيروس المشؤوم ويبذلون التضحيات من أجل تحقيق الامن والصحة للمواطنين.

واعتبر ان الشعب يفخر بتفاني الشريحة الطبية في البلاد التي أنجزت دراسات عميقة حول هذه الظاهرة الغامضة والارتقاء بمستوى التعليم الطبي ومكافحة هذا التهديد لارساء ملجأ آمن في مكافحة ومعالجة الشعب.
رقم : 851385
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني