أحدث العناوين :
اصابة مدنيين إثر قصف مدفعي استهدف منازل شمال بغداد
عضوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات السعوديات
إرتفاع إصابات كورونا في كيان الإحتلال الى 573
تصنيع مجموعة ‘‘أدوات تشخيص كورونا‘‘ الإيرانية واختبارها بنجاح
الغارديان تسلط الضوء على قضية حقوقية مهمة في السعودية
أسئلة هامة حول إطلاق العميل الفاخوري... هل من مجيب؟!
آخر الاستعدادات في مشفى دمشق لمواجهة كورونا
تسجيل أول وفاة في تونس بفيروس كورونا المستجد
استراتيجياً ... أهمية تحرير محافظة الجوف اليمنية
الصين تواصل ارسال المساعدات الطبية والعلاجية الى ايران
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
19 March 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الخميس 19 آذار 2020 ساعة 19:57
غارات العدوان السعودي تدمر جسرا في صرواح بمأرب
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على جسر وادي حباب بصرواح ، ما أدى لتدميره وإعاقة حركة السير .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
851391
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020
أحدث العناوين
اصابة مدنيين إثر قصف مدفعي استهدف منازل شمال بغداد
عضوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات السعوديات
إرتفاع إصابات كورونا في كيان الإحتلال الى 573
تصنيع مجموعة ‘‘أدوات تشخيص كورونا‘‘ الإيرانية واختبارها بنجاح
الغارديان تسلط الضوء على قضية حقوقية مهمة في السعودية
أسئلة هامة حول إطلاق العميل الفاخوري... هل من مجيب؟!
آخر الاستعدادات في مشفى دمشق لمواجهة كورونا
تسجيل أول وفاة في تونس بفيروس كورونا المستجد
استراتيجياً ... أهمية تحرير محافظة الجوف اليمنية
الصين تواصل ارسال المساعدات الطبية والعلاجية الى ايران
الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات معادية بسماء صرواح بمأرب
الاحتلال يحكم بالسجن على والد الشهيد نعالوة
كتائب القسام تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى
الناتو بأفغانستان يفرض حجراً صحياً على 1500 من موظفيه
البحرين.. عبد الله علي السموم ضحية التعذيب والاضطهاد
العدوان السعودي ينفذ 15 غارة جوية على خب والشعف بالجوف
مكتب وزير الصحة ينفي وجود قرار بعزل بعض المناطق
غارات العدوان السعودي تدمر جسرا في صرواح بمأرب
ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الجزائر الى 90
التجارة السورية تعلق على خبر أشاعته مواقع التواصل
الأكثر قراءة
مواجهات مع الاحتلال واعتقالات في الضفة
في أولى خطواتها..هذا ما قامت به دمشق للوقاية من كورونا
السعودية تحاكم المقاومين الفلسطينيين.. الأهداف والتداعيات
الدنمارك تعلن أول وفاة بـ”كورونا”
ما هو سر جنون العظمة لدی محمد بن سلمان؟
كورونا يقترب من إيفانكا ترامب
الرئيس البرازيلي يعلق رسميا على أنباء إصابته بكورونا
مخاوف تسيطر على الجمهوريين الأمريكيين والسبب "كورونا"
إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا
الحصار والأمراض ثنائية الموت في الدريهمي اليمنية
لبنان.. عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ الـ77
اجتماع طارئ في البيت الأبيض بسبب كورونا
بريطانيا تسجل اصغر حالة اصابة بفيروس كورونا
سيناريو الاقليم السني.. خطوة لضرب تماسك العراق
الداخلية اليمنية تنشر تفاصيل جديدة من عملية ‘‘فأحبط أعمالهم‘‘
منخفض "التنين" يجتاح لبنان واضرار مادية في مناطق مختلفة
التوتر يسود عدن تزامناً مع بدء تطبيق ‘‘اتفاق الرياض‘‘
اختبار إدلب
اعلان 10 حالات وفاة أخرى بفيروس كورونا في بريطانيا
مابين سطور العدوان الامريكي البريطاني على العراق
الأخبار الساخنة
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
بالصور... زيارة قائد الثورة لمنزل الشهيد سليماني
الأكثر بحثًا
الإمام الخامنئي يرد على ترامب: خسئت
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني