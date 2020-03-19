الاحتلال يحكم بالسجن على والد الشهيد نعالوة

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الحُكمَ الصادر عن محكمة الاحتلال، مشيرة إلى أن عرامةً مالية فُرِضت على والد الشهيد، بقيمة 3000 شيكل.



وذكرت الهيئة إلى أنه كان من المفترض الإفراج عن زوجة الأسير وليد نعالوة، الأسيرة وفاء مهداوي، اليوم الخميس.



وأوضحت الهيئة أن محكمة الاحتلال أجلت قرار الإفراج بدعوى عدم احتساب إدارة السجون فترة "المنهلي" التي كانت تطبقها سابقا.



وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم" أقصى شمال الضفة الغربية المحتلة، قد أدانت العانم الماضي، والدة الشهيد أشرف نعالوة، وفاء نعالوة، الذي قتل مستوطنين اثنين العام الماضي في عملية إطلاق نار نفذها في المجمع الصناعي الاستيطاني بركان، بـ"عدم منع ابنها من تنفيذ العملية".



واعتبرت القاضية، داليا كوفمان، أن الشهيد نعالوة قال لوالدته وفاء محمود عبد الرحمن نعالوة، قبيل تنفيذ العملية بأيام، إنه "سئم من حياته وينوي القيام بعملية".



وادعت القاضية أن وفاء لم تفعل ما يكفي لمنع ابنها من تحقيق نيته، ووجهت إليها تهمة "عدم منع وقوع جريمة". وأضافت أن والدة نعالوة كانت على علم بنية ابنها تنفيذ "عملية" عبر مهاجمة إسرائيليين، ولم تنطق القاضية بمدة السجن بحق نعالوة.