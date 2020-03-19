الصفحة الرئيسية
0
الخميس 19 آذار 2020 ساعة 21:26

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات معادية بسماء صرواح بمأرب

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات معادية بسماء صرواح بمأرب
وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح بمأرب بمنظومة فاطر1 الدفاعية وأجبرتها على المغادرة دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.

وكانت الدفاعات الجوية تمكنت خلال الأيام الماضية من التصدي للعديد من التشكيلات القتالية للطيران المعادي في سماء محافظتي مأرب والجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.

يشار إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط أزاح في الـ23 من فبراير الماضي، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.
رقم : 851417
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
روحاني : نبذل قصارى جهدنا لسد حاجة المستشفيات للاجهزة الطبية
17 آذار 2020
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
عزم العراق على تسريع طرد القوات الأمريكية
17 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني