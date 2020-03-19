الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرات معادية بسماء صرواح بمأرب

وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية صرواح بمأرب بمنظومة فاطر1 الدفاعية وأجبرتها على المغادرة دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.



وكانت الدفاعات الجوية تمكنت خلال الأيام الماضية من التصدي للعديد من التشكيلات القتالية للطيران المعادي في سماء محافظتي مأرب والجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية.



يشار إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط أزاح في الـ23 من فبراير الماضي، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.