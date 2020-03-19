عضوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلات السعوديات

وشددت ريجنر في عريضة حقوقية على وجوب أن تلتزم السعودية بالتنفيذ الكامل لجميع الإصلاحات التي وعدت بها بشأن حقوق النساء، ورفع جميع القيود المفروضة على الحريات الأساسية للمرأة في السعودية.



وأبرزت أن السعودية تعتقل ولا تزال منذ عام 2017 ما لا يقل عن 25 ناشطة في مجال حقوق المرأة تعسفياً لدعوتهن لحقوق المرأة، منهن "لجين هذلول والطبيبة شيخة العرف والأكاديمية عزيزة اليوسف"، في ظل شكاوى واسعة من المعتقلات بتعرضهن للتعذيب الجسدي والنفسي، مؤكدة وجوب الإفراج عن جميع المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة إليهن وتعويضهن بإنصاف.



كما انتقدت ريجنر في العريضة، استمرار أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية.

وأكدت المسؤولة الأوروبية على السجل المتدهور للسعودية بشأن التعامل مع حقوق المرأة، ومن ذلك تصنيف التقرير العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التفاوت بين الجنسين، السعودية في المرتبة 146 من بين 153 دولة في تقييم حرية المرأة بحسب تقريره الصادر عام 2019.



كما لفتت إلى تصنيف آخر أصدره البنك الدولي بشأن حالة حقوق المرأة في الدول العربية والأوروبية، منح السعودية نقطة الصفر لحرية السفر وكسب أجر مناسب، وأظهر أن العاملات في السعودية يتقاضين أجوراً أقل بنسبة 56٪ من الرجال.