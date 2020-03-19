اصابة مدنيين إثر قصف مدفعي استهدف منازل شمال بغداد

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن اعتداء إرهابيا بواسطة 8 قنابل هاون "خلف السايلو في قضاء طوز خورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين" أسفر عن جرح مدنيين أثنين، وتضرر ثمانية منازل.



وتعرض قضاء طوز خور ماتو، أمس الأول الثلاثاء 17 مارس، لاعتداء إرهابي، بواسطة 4 قذائف هاون عيار 82 ملم، سقطت قرب جامع الوهاب، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، بجروح.



وشهد قضاء طوز خورماتو الاثنين الماضي 16 مارس، اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي.