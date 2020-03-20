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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 08:46

الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم

الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
واوضح روحاني، في كلمة له عبر التلفاز صباح اليوم الجمعة بمناسبة بدء العام الايراني الجديد (1399 هجري شمسي)، ان ايران شهدت خلال العام الماضي العديد من الاحداث المأساوية والملاحم، واكد أن ايران صمدت امام كل اجراءات الحظر والتهديد الاميركي، واستطاعت الرد على الخروقات والاعتداءات الاميركية وحولتها الى فرصة للمقاومة.

وأضاف روحاني أن الشعب الايراني بالوحدة والتعاون سيتغلب على وباء كورونا، وقال ان العام الجديد سيشهد انجاز العديد من المشاريع والازدهار في المجال الاقتصادي.
ونوه روحاني الى ان ايران تمكنت في العام المنصرم من توفير احتياجات البلاد دون الحاجة للاعتماد على العوائد النفطية .

وأشار الى ان ايران دشنت اكبر المشاريع والطرق السريعة والسكك الحديد في العام الماضي، منوها الى ان ايران انتصرت في العام الماضي على اميركا في المحكمة الدولية وفي الميدان السياسي .

وأوضح روحاني ان ايران اسقطت بصاروخ انتج وطنيا طائرة مسيرة اميركية، قائلا، في العام الماضي ارتكبت اميركا اقذر جريمة باغتيالها الشهيد سليماني... اخذوا منا قائدا ولكن ولد لنا المئات من القادة.

واضاف، ابطالنا وجهوا صفعة لأمريكا في العام الماضي عندما دكوا بصواريخهم اكبر قاعدة عسكرية اميركية، قائلا، يجب ان يكون العام الجديد عام العمل والتعويض عن الخسائر وتوفير الوظائف وتدشين المشاريع الكبرى .
رقم : 851471
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