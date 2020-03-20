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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 08:57

فرنسا ترسل شحنتها الطبية الثانية لمساعدة ايران

فرنسا ترسل شحنتها الطبية الثانية لمساعدة ايران
وحول الشحنة الفرنسية اوضحت جامعة "الشهيد بهشتي" للعلوم الطبية في طهران في تقرير لها يوم امس الخميس بان هذه الشحنة من المساعدات وصلت الى ايران برحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية "ايران اير" لتوزيعها على المستشفيات في سياق مكافحة فيروس "كوفيد-19" ومعالجة المرضى المصابين.

واوضح التقرير بان هذه الشحنة جاءت في اطار تحقيق التعاون العلمي الطبي بين ايران وفرنسا ومتابعات من قبل الاطباء الايرانيين المقيمين في فرنسا، حيث تم تسليمها لجامعة "الشهيد بهشتي".

وتتضمن الشحنة اجهزة "ايكوغراف" و"مونيتورات" وامصال حقن كهربائية وسائر المعدات اللازمة مثل الملابس الواقية والكمامات لاستخدامها في المستشفيات

وتم ارسال شحنة المساعدت هذه بتوصية من الدكتورة فلورانس وبر مساعدة الشؤون الدولية في المركز الطبي والجامعي الفرنسي لدعم الانشطة الطبية والعلاجية في ايران في مواجهة الفيروس.
رقم : 851472
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