قطر تعلن عن 8 إصابات جديدة بكورونا

وأفادت لولوة الخاطر بأنه تم تسجيل ست حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 10 حالات.



واعتبرت أن الفترة القادمة ستكون "حاسمة" في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكدت المتحدثة أن معظم المصابين بالفيروس داخل قطر في حالة مستقرة، وأن 6 حالات فقط في العناية المركزة من العدد الإجمالي الذي وصل إلى 460 حالة.



ودعت جميع السكان (مواطنين ومقيمين) إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، والحد من التجمعات، وعدم التهاون مع الوباء والإبقاء على مسافة مناسبة عند التعامل.



وتابعت أن وزارة الصحة العامة تقر الحجر المنزلي كخيار ثان للأسر القادمة من الخارج، مع التوقيع على التعهد وبعد تجاوز الفحص المبدئي.



ووصل عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا حتى مساء الخميس في قطر إلى 450 حالة وفي العالم نحو 241 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.