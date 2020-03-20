الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 09:06

على طريقة أفلام هوليود.. تفاصيل تهريب العميل الفاخوري من لبنان

على طريقة أفلام هوليود.. تفاصيل تهريب العميل الفاخوري من لبنان
كالعادة تسللت الولايات المتحدة الامريكية وهربت عميلا اسرائيليا من لبنان مرتكب للكثير من الجرائم والتعذيب بحق الاسرى اللبنانيين الذين كانوا تحت سلطته ابان الاحتلال الاسرائيلي الذي استمر حتى العام 2000 .

عملية التهريب الهوليودية تمت عبر طوافة عسكرية كبيرة من بلبوينغ 22 القادرة على الهبوط العامودي كالمروحيات، اقتحمت المجال الجوي اللبناني وحطت في مقر السفارة الامريكية لدقائق وحملت معها العميل الذي منحته واشنطن الجنسية الامريكية، ثم انطلقت باتجاه قبرص لنقل بعده بطائرة اخرى الى الولايات المتحدة.

عملية التهريب فجرت حرب انتقادت حادة في لبنان تطالت جميع الاطراف بها، وتحديدا الحكومة التي وجه ترامب اليها الشكر كونها تعاملت معه حسب تعبيره، كذلك ببسب الصمت الذي لاذت به رغم عقدها جلسة بعد الواقعة اكتفت فيها بتناول الازمة المالية واجراءات مكافحة فيروس كورونا.

الحدث، تطلبت الاعلان من حزب الله عن كلمة ل لامينه العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، بدورهم وصف الاسرى المحروون ما جرى بانه يوم عار يتمثل باهانة كبيرة وجهت الى كل الاسرى اللبنانيين.

وكانت المحكمة العسكرية قد قررت اطلاق سراح العميل الفاخوري وكفّ التعقبات عنه بجرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسبّبه بوفاة اثنين منهم، معتبرة أن الجرائم المسندة إليه "سقطت بمرور الزمن" وهو عشر سنوات. إلا أن مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز نقض الحكم وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإعادة محاكمته، كما أصدر قاضي الامور المستعجلة في جنوب لبنان قراراً بمنعه من السفر لمدة شهرين.

والعميل الفاخوري كان قيادياً في ميليشيا العملاء الاسرائيليين، تولى مسؤولية قيادية في معتقل الخيام حيث تمّ سجن وتعذيب المئات من اللبنانيين والفلسطينيين فيه. فر من لبنان عام 1998 واعتقل فور عودته اليه في ايلول سبتمبر الماضي.

واتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى مراراً ميليشيا العملاء بارتكاب أعمال تعذيب "منهجية" ضد الاسرى، لا سيما في معتقل الخيام.
رقم : 851477
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
الرئيس روحاني: العام الذي مضى كان عام الملاحم
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
آية الله خامنئي: العام الجديد عام الانتصارات الكبرى
20 آذار 2020
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
روحاني: نأمل بانخفاض معدل الإصابات بكورونا باستمرار تعاون الشعب
19 آذار 2020
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
ما هو سرّ توجّه القادة الفلسطينيين بكثرة إلى روسيا؟
19 آذار 2020
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
انهيار آل سعود الوشيك على يد محمد بن سلمان
19 آذار 2020
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
إيران.. رؤساء السلطات الثلاث يجتمعون برؤساء لجان مكافحة كورونا
19 آذار 2020
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
أزمة الجنوب اليمني.. دلائل جديدة على حالة الصراع الإماراتي السعودي
19 آذار 2020
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في ايران
18 آذار 2020
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
الجيش اليمني يعلن نجاح عملية فأمكن منهم
18 آذار 2020
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
روحاني: شعبنا خلق من الكارثة ملحمة ومن الملحمة نصراً
18 آذار 2020
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
الاتحاد الأوروبي يُدير ظهره لإيطاليا في ساعة الحاجة
18 آذار 2020
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
لماذا يرتبط مستقبل "ترامب" السياسي بمستقبل فيروس "كورونا" ؟
18 آذار 2020
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
سياسة تركيا في السنة العاشرة من الأزمة السورية
17 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بشرى سارة.. تجربة أول لقاح لعلاج فيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بكيان الاحتلال إلى 248
الصين تعلن شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بكورونا
وزارة الصحة اللبنانية تناشد المواطنين
الفرق بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ يشرحها وزير لبناني