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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 10:09

إعلامي سعودي يثير الجدل بشأن صحة تركي آل الشيخ!

إعلامي سعودي يثير الجدل بشأن صحة تركي آل الشيخ!
“العمر” كتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) وجهها لـ آل الشيخ ما نصه: ”أتمنى تكون بألف مليون صحة”.

وتابع مشيرا لأزمة فيروس كورونا: ”بعد ما تنقشع هالأزمة الفيروسية نحتاج موسم للرياض (يطلعنا من كآبة الحجز المنزلي)”
إعلامي سعودي يثير الجدل بشأن صحة تركي آل الشيخ!
وأثارت تغريدة الإعلامي السعودي جدلا واسعا بين النشطاء بشأن الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة، خاصة وأنه في الأساس يعاني أزمة صحية خطيرة وسافر في شهر ديسمبر، إلى دولة أوروبية لإجراء عملية دقيقة برأسه بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

ويعتبر “آل الشيخ” أحد أبرز المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعيَّنه الملك سلمان، في سبتمبر 2017، رئيساً لهيئة الرياضة بالبلاد، قبل أن يُعفيه أواخر عام 2018؛ في ظل تراجع الأندية والمنتخبات خليجياً وقارياً، ويضعه في رئاسة هيئة الترفيه.

وباتت تلك الهيئة محط غضب عارم بين السعوديين؛ لدورها البارز في اقامة حفلات وعروض وفعاليات تخللها كثير من الانفتاح والانسلاخ عن هوية البلاد المحافظة.

يشار إلى أنه قبل يومين أعلن تركي آل الشيخ،تدشين مسابقة جديدة عبر حسابه بموقع “تويتر” عبارة عن سؤال يتم طرحه يوميا ومكافأة الإجابة عنه 100 ألف جنيه.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في 14 مارس الجاري تغريدة أثارت جدلا واسعا أعلن فيها أنه سيبتعد عن تويتر لفترة دون ذكر السبب، وكتب:”قررت الابتعاد عن تويتر ل فترة … حفظكم الله جميعاً … سأفتقدكم”.
إعلامي سعودي يثير الجدل بشأن صحة تركي آل الشيخ!
رقم : 851492
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