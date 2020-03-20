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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 10:25

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 8652

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 8652
وقالت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة: "سجلت كوريا الجنوبية 87 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات العدوى في البلاد إلى 8652، وتعافي من الفيروس نحو 286 شخصا. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 94".

هذا وبعد اجتياح الفيروس للصين مصيبا مئات الآلاف، أصبحت إيطاليا، مساء الخميس، الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعد تجاوزها للصين في عدد الوفيات، ليصل العدد إلى 3405.

وكانت منظمة الصحة العالميةقد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 10 آلاف.

وقد أغلقت دول حدودها، وأخرى تحظر التجوال، انتخابات مؤجلة، إجراءات تصب في خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يقترب من أن يشل الحركة في العالم.
رقم : 851497
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