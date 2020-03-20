نتنياهو يعلن الطوارئ ويفرض إجراءات هي الأولى في تاريخ الاحتلال

وأوضح نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس أنه في هذه المرحلة، سيتم تطبيق اللوائح الجديدة لمدة أسبوع: "بموجب هذه القيود، يٌطلب البقاء في المنازل. الآن لم يعد هذا طلبًا ولا توصية، بل تعليمات إلزامية تفرضها سلطات إنفاذ القانون".



وقال " هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ "إسرائيل"، وأدعو إلى إقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".



ويعتزم نتنياهو، الحصول على موافقة حكومته على أنظمة طوارئ جديدة تتحول من خلالها تعليمات وزارة الصحة إلى تعليمات ملزمة بموجب القانون، ما يترتب عليه فرض غرامات مالية وعقوبات على المخالفين.



وكشف التقارير الصحافية أن حكومة الاحتلال تعمل على الصياغة النهائية للقرار والحصول على المصادقة القضائية، فيما شدد المصدر على أن هذا الإجراء يهدف لمنع التجمهر، فيما أشارت التقارير إلى أن محلات بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات ستظل مفتوحة ومتاحة.



ووفقًا لأنظمة الطوارئ الجديدة المتوقعة التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، يُمنع على المستوطنين من الخروج من المنزل إلا في الحالات التالية:



الذهاب إلى العمل والعودة منه

اقتناء مواد غذائية ومنتجات أساسية والحصول على خدمات حيوية

الحصول على الخدمة الطبية



التبرع بالدم

نشاط رياضي غير منظم يشارك فيه 5 أشخاص كحد أقصى

المشاركة في مظاهرة



جولة قصيرة في محيط مكان السكن

الخروج للمشاركة في مناسبة دينية بما في ذلك حفل زفاف أو جنازة أو صلاة