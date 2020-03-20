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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 10:28

اولى اجراءات العتبة الحسينية ضد الاعتداء الاميركي على مطار كربلاء

اولى اجراءات العتبة الحسينية ضد الاعتداء الاميركي على مطار كربلاء
وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية، والمدير المفوض لشركة طيبة كربلاء حسن رشيد جواد العبايجي في بيان بحسب موقع المعلومة:: إن “هناك أمرا مهما جدا وهو أن الأمريكان لا يفهمون إلا اللغة القانونية، لذا تم توكيل أحد المحامين الامريكيين لرفع دعوى في الولايات المتحدة ضد العدوان على مطار كربلاء الدولي”، مبينا أن “الكل يعرف بأنه مطار مدني ولديهم تفاصيل كاملة عنه”.

وأضاف العبايجي، أن “العتبة الحسينية المقدسة تحركت على عدة قنوات، فضلا عن قيام وزارة الخارجية بارسال رسالة إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، أشارت فيها إلى القصف الأمريكي على هذا المطار، وقد أستهجن من قبل أكثر المنظمات الدولية”.

وتابع “أما على مستوى المؤسسات الحكومية فهناك تحركا كبيرا من قبل العتبة، وقد شكلت فعلا خلية أزمة بناءً على قرار صدر عن مجلس أدارة العتبة، والآن نتحرك بعدة اتجاهات، والأخوة اعضاء مجلس الإدارة يتحركون بهدف إطلاع الرأي العام على ما تعرض له هذا المطار من ظلم وعدوان”.

وأعلن العراق، يوم الثلاثاء الماضي، عن تقديم شكوى رسمية بحق الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ احتجاجا على قصف أمريكي طال مواقع أمنية وعسكرية ومدنية خلف 6 شهداء.
رقم : 851499
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