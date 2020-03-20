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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 11:01

لاريجاني: 'النهضة الانتاجية' هي الطريق لارتقاء بايران

لاريجاني:
واعرب رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني في نص الرسالة التي كتبها عبر صفحته في "انستغرام" عن امله بان يحمل نوروز 99 معه الخير والصحة والسلامة بسبب مصادفته شهر رجب المرجب وهو شهر بعثة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

واضاف لاريجاني: ان اختيار نوروز ليكون بداية العام الجديد هو رمز لروح الجمال والوسطية والحيوية المفعمة بالامل لدى الايرانيين، وهي ذات الروحية التي برغم الصعاب والمحن أبقت على إيران والإيرانيين مرفوعي القامة.

وتابع: هذه الروح ذاتها هي التي احتضنت الإسلام بأذرع مفتوحة ولعبت دورًا بارزًا في صعود وانتشار الحضارة الإسلامية والإيرانية العظيمة وأصبحت جزءًا من الثورة الإسلامية في إيران.

وشدد رئيس البرلمان في هذه الرسالة على أن "أمتنا أظهرت قدرتها مراراً وتكراراً من خلال تخطيها للشدائد والصعوبات المستمرة واغتنام الفرص ان الحياة تتجه نحو الافضل". لذا آمل أن تكون السنة الجديدة بداية للتحرر من الأيام الصعبة وبروز للايام المشرقة في المستقبل.

وجاء في الرسالة: ان العام الجديد الذي اعتبره قائد الثورة الاسلامية عام "قفزة الإنتاج" ، فإن الجهود النبيلة للأمة الإيرانية في مسيرة الارتقاء بالاقتصاد ستتحقق باذن الله وستشهد البلاد المزيد من النجاحات.
رقم : 851500
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