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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 11:02
ملاحقة أمنية للحشد ضد فلول 'داعش' في مرتفعات ديالى
وقال اعلام الحشد ان “قوة من اللواء الأول في الحشد شرعت صباح اليوم بعملية تفتيش وتطهير لـ40 كلم من جبال نفط خانة في ديالى”.
واشار الى ان “العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية بشكل تام”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
851501
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