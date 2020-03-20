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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 12:18

التيار الوطني الحر: سياسة تلقي الأوامر من السفارات ليست سياستنا

التيار الوطني الحر: سياسة تلقي الأوامر من السفارات ليست سياستنا
وصدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر اليوم الجمعة البيان الآتي:
يتعرض التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل لحملة افتراءات متواصلة تتغيّر فصولها بحسب طلب صانعيها وقد كشفت هذه المرّة تناقض القائمين بها من اصحاب نظريات المؤامرة الدائمة فهم اتهموا باسيل سابقاً بأنه ‏سهّل دخول الفاخوري إلى لبنان تجاوباً مع طلب إيراني، وهم أنفسهم يتهمونه اليوم بتسهيل خروجه من لبنان تجاوباً مع طلب اميركي.

إن رئيس التيار الوطني الحر الذي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالفاخوري، قد تقدّم بدعوى قضائية بهذا الخصوص ضد صحيفة الشرق، وهو لا يحتاج إلى شهادة في الوطنية من احد، لا في السيادة ولا في استقلالية القرار.

ان هذه اللغة التخوينية التي تستعمل فقط للمزايدات السياسية لا تقتصر على فريق سياسي واحد بل تأتي من الفريقين، وبعض الفريق المدافع عن المقاومة هو الذي يسيء اليها اكثر من أخصامها.

التيار يفهم غضب بعض الناس خاصةً المألومين منهم وكذلك يتفهم مواقف البعض الرافضة لقرار المحكمة العسكرية بكف التعقبات، لكنّه لايفهم ولا يتفهم المزايدين والملكيين أكثر من الملك فهنا علة العلل.

وخلافاً لكثيرين بدّلوا قناعاتهم وولاءاتهم بحسب المصالح، يبقى التيار على ثوابته في الدفاع عن استقلالية القرار اللبناني وممارستها في افعاله السياسية، وفي جعل مصلحة لبنان فوق كل اعتبار .

إن التيار الوطني الحر الذي يحترم ويعيش مشاعر الناس ممّا آلت إليه قضية الفاخوري، ليس بحاجة للتأكيد على ادانة ‏العمالة وعلى اعتبار إسرائيل عدوّاً وقد دفع وسيدفع الى ما لا نهاية ثمن مواقفه المعروفة، ولكنّه في الوقت نفسه يحرص على وضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار ووجوب احترام القوانين اللبنانية ويتمسّك بالوحدة الوطنية سبيلاً للسلم والاستقرار في هذا البلد.
رقم : 851509
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