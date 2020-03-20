الثلوج غطت بعض المناطق الجبلية في لبنان

و افادت التقارير الواردة من الشمال و الشرق أن غطت الثلوج المرتفعات الجبلية في محافظة عكار التي تعلو عن 1300 متر، ما تسبب بقطع طريق القموعة الشنبوق القبيات وطريق مشمش مرجحين الهرمل.



واشار رئيس مركز جرف الثلوج في الشمال الى ان جرافات وزارة الاشغال تعمل الان على فتح طريق فنيدق - القموعة، وطريق القموعة - عكار العتيقة"، ولفت الى "ان سماكة الثلوج في القموعة بلغت 10 سنتم"، مؤكدا "ان عملية فتح الطرق المقفلة ستتم فور انحسار المنخفض الجوي.



و توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع أمطار وثلوج متفرقة ومتقطعة على 600 متر خاصة في الجنوب صباحا، يتحول تدريجيا ظهرا إلى قليل الغيوم مع بقاء درجات حرارة متدنية نسبيا. ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل.