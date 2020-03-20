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الجمعة 20 آذار 2020 ساعة 12:27

'الموساد' يفضح الامارات.. بسبب اجهزة مكافحة كورونا

ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية الإسرائيليّ “يوسي ميلمان” ترجيحه أن يكون الموساد حصل على وحدات الاختبار من الإمارات.

واستبعد أن تكون قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها الموساد لإجراء فحص كورونا معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.

وأصاب فيروس كورونا 573 شخصًا في الكيان الإسرائيلي، حتى مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط
رقم : 851513
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